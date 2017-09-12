СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

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12 сентября в 16:30
Первый показ «Матильды» прошел с аншлагом
Первый показ «Матильды» прошел с аншлагом

Сотрудникам СМИ нельзя разглашать и обмениваться информацией о фильме, также нельзя обсуждать его, комментировать и выражать личное мнение.

12 сентября в 15:26
В Башкирии выпал первый снег
В Башкирии выпал первый снег

Жители соседней с Татарстаном республики поделились фотографиями в соцсети.

12 сентября в 15:12
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»

Маргарита Волкова пока раздумывает над предложением побороться за сердце Егора Крида.

12 сентября в 14:24
Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»
Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»

Председатель Правительства РФ осмотрел ее не только снаружи, но и изнутри, изучив приборную панель, коробку передач, руль.

12 сентября в 13:58
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана

Кроме того, власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения “повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики”.

12 сентября в 13:01
Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг
Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг

Они присоединяться ко всероссийской акции «Закон нужен сейчас» с требованием к Госдуме РФ принять закон “Об ответственном обращении с животными”.

12 сентября в 12:20
В Татарстане произошло очередное жуткое ДТП
В Татарстане произошло очередное жуткое ДТП

Под Чистополем лоб в лоб столкнулись автомобили «Mitsubishi» и «Chery Tiggo». Пассажир китайской иномарки скончался.

12 сентября в 11:49
Директор МУП ПАД остался под арестом
Директор МУП ПАД остался под арестом

Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом Фарида Киямова до 4 ноября.
12 сентября в 10:49
СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре
СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

Политический блок Кремля завершает работу над стратегией президентской кампании.
12 сентября в 09:23
В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие
В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие

ДТП произошло накануне утром на улице Татарстан. Водитель “Газели” не выбрал безопасную дистанцию.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 10:49
Рубрика: Вечерка On-Line

СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

Политический блок Кремля завершает работу над стратегией президентской кампании: выдвижение в президенты Владимира Путина планируется провести в два этапа, пишет «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили источники в администрации президента.

Первый этап, на котором глава государства публично объявит о своем согласии пойти на новый срок, запланирован на ноябрь. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. Формат события должен напоминать прямую линию президента — общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении.

Осенью президент может стать участником череды внутриполитических мероприятий, направленных на консолидацию общества. Среди них открытие памятника жертвам политических репрессий (30 октября), форум «Сообщество», который организует Общественная палата (итоговое заседание намечено на 2−3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября).

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив партии «Единая Россия», но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба.

День выборов может быть перенесен на дату подписания договора о присоединении Крыма — 18 марта. Согласно закону, назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря. Не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в Центризбиркоме.

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