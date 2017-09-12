СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

Политический блок Кремля завершает работу над стратегией президентской кампании: выдвижение в президенты Владимира Путина планируется провести в два этапа, пишет «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили источники в администрации президента.

Первый этап, на котором глава государства публично объявит о своем согласии пойти на новый срок, запланирован на ноябрь. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. Формат события должен напоминать прямую линию президента — общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении.

Осенью президент может стать участником череды внутриполитических мероприятий, направленных на консолидацию общества. Среди них открытие памятника жертвам политических репрессий (30 октября), форум «Сообщество», который организует Общественная палата (итоговое заседание намечено на 2−3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября).

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив партии «Единая Россия», но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба.

День выборов может быть перенесен на дату подписания договора о присоединении Крыма — 18 марта. Согласно закону, назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря. Не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в Центризбиркоме.