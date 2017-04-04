СМИ: задержан глава Удмуртии

Сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Удмуртии Александр Соловьёв, его этапировали в Москву. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

«Утром его этапировали в Москву», — заявил источник.

При этом не уточняется, в связи с каким делом был задержан Соловьёв и какая организация проводила его задержание.

Соловьёв занимает должность главы Удмуртии с 2014 года.