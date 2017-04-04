СМИ: задержан глава Удмуртии

|04 апреля в 13:50
Собственный источник так же сообщил “Вечерке” о том, кто может стать новым мэром Набережных Челнов.
|04 апреля в 13:21
Ранее в сети СМИ распространили фото этапированного в Москву Александра Соловьева, который подозревается в коррупции.
|04 апреля в 11:14
На майские праздники отдыхающим будет запрещено приготовление пищи на открытом огне-кострах и мангалах.
|04 апреля в 10:35
Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование.
|04 апреля в 10:12
При этом, 75% наемных работников крупных и средних предприятий и организаций находится у черты бедности.
|04 апреля в 09:22
И.о. Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин накануне провел экстренное совещание.
|04 апреля в 08:33
Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов с целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья населения.
|04 апреля в 08:22
По данным источника ТАСС, смертник находился в середине вагона, возле дверей. В центре вагона была найдена его рука с проводами, их отправили на экспертизу.
|04 апреля в 08:15
Источник в правоохранительных органах сообщает, что Александр Соловьёв этапирован в Москву.
|04 апреля в 08:11
Раскрыты два убийства и шесть грабежей; по одному случаю причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганству и угону. Также раскрыты 14 краж из 44 совершенных и 9 фактов мошенничества.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...