СМИ: задержан глава Удмуртии

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04 апреля в 13:50
Наиль Магдеев - вероятный кандидат на пост Премьер-министра Татарстана
Наиль Магдеев - вероятный кандидат на пост Премьер-министра Татарстана

Собственный источник так же сообщил “Вечерке” о том, кто может стать новым мэром Набережных Челнов.

04 апреля в 13:21
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Ранее в сети СМИ распространили фото этапированного в Москву Александра Соловьева, который подозревается в коррупции.

04 апреля в 11:14
С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим
С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

На майские праздники отдыхающим будет запрещено приготовление пищи на открытом огне-кострах и мангалах.

04 апреля в 10:35
По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек
По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек

Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование.

04 апреля в 10:12
Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду
Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

При этом, 75% наемных работников крупных и средних предприятий и организаций находится у черты бедности.

04 апреля в 09:22
После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности
После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности

И.о. Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин накануне провел экстренное совещание.

04 апреля в 08:33
2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма
2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов с целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья населения.

04 апреля в 08:22
Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник
Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник

По данным источника ТАСС, смертник находился в середине вагона, возле дверей. В центре вагона была найдена его рука с проводами, их отправили на экспертизу.

04 апреля в 08:15
СМИ: задержан глава Удмуртии
СМИ: задержан глава Удмуртии

Источник в правоохранительных органах сообщает, что Александр Соловьёв этапирован в Москву.

04 апреля в 08:11
За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений
За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений

Раскрыты два убийства и шесть грабежей; по одному случаю причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганству и угону. Также раскрыты 14 краж из 44 совершенных и 9 фактов мошенничества.


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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
04 апреля 2017г. 14:57

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в 08:15
Рубрика: Вечерка On-Line

СМИ: задержан глава Удмуртии

СМИ: задержан глава Удмуртии

Сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Удмуртии Александр Соловьёв, его этапировали в Москву. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

«Утром его этапировали в Москву», — заявил источник.

При этом не уточняется, в связи с каким делом был задержан Соловьёв и какая организация проводила его задержание.

Соловьёв занимает должность главы Удмуртии с 2014 года.

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