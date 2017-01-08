Снегоуборочная техника в Челнах продолжает работать в усиленном режиме

Ежедневно на дороги города выходит до 70 единиц специальной техники: 5 снегопогрузчиков, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега, а также до 80 рабочих. В ночную смену выходит до 60 единиц снегоуборочной техники и 15-20 рабочих, задействованных в уборке снега с разворотов, трегоульников, заездов на местные дороги.
К сожалению, припаркованные во дворах и на улицах автомобили не позволяют полноценно работать снегоуборочной технике. В связи с этим, Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.
Мэрия опубликовала график уборки местных проездов и улиц на январь, с которым можно ознакомиться здесь.
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