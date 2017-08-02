Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг

Человечеству в этом году потребуется 170% ресурсов Земли, чтобы покрыть свои потребности: начиная со 2 августа у жителей планеты формируется экологический долг за 2017 год.

Как рассказал в среду главный координатор WWF по программе «Зеленая экономика» Павел Боев, экологический долг - это перерасход возобновляемых биологических ресурсов: леса, морепродуктов, посевной площади, которые не смогут сами восстановиться за год.

По словам эколога, день экологического долга наступает, когда население Земли расходует все возобновляемые ресурсы, которые планета может воспроизвести без ущерба для себя.

«Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года. В 2015 году эта печальная дата пришлась на 13 августа, в 2016 - на 8, а в этом году - уже на 2 августа», - передает ТАСС слова Боева.