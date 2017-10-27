Соцсети: студентов КФУ, спевших «Туган тел», привлекли к ответственности

В различных мессенджерах появилась информация о том, что якобы после того, как студенты КФУ собрались на ступенях перед зданием университета в Казани и спели «Туган тел» на татарском, прокуратура привлекла их к ответственности за несанкционированный митинг.

Однако, Прокуратура РТ опровергла эту информацию.

«В органы прокуратуры республики материалы по данному факту не поступали. Никто из студентов к административной ответственности не привлекался» – сообщил журналистам старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.