Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

"В новостройке 21/24 блок только что погиб рабочий. Труп возле подъезда. Скорая и полиция уже тут. Говорят маляр с 16 этажа упал» - поделился челнинец в популярной группе в соцсети.

Как стало известно "Вечерке", погибшая - 52-летняя женщина. Очевидцы рассказывают, что женщина занималась работами, когда сорвалась вниз.

На месте работают следователи, которые установят точную причину происшествия.