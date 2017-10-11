Соцсети: в Челнах из окна выпала девушка

|11 октября в 16:30
По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.
|11 октября в 15:09
В основе возбужденного уголовного дела – договор аренды заключенный с руководителем ООО «ЕвроГрупп 1» в 2014 году.
|11 октября в 15:01
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
|11 октября в 12:18
Предприятие начинает масштабную санацию труб протяженностью 300 метров специальным цементно-песчаным покрытием.
|11 октября в 10:59
Обучающая программа была разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
|11 октября в 10:39
Тело девушки обнаружили прохожие ранним утром в поселке ЗЯБ.
|11 октября в 09:54
За последнюю неделю на «горячую линию» ведомства поступило 15 звонков.
|11 октября в 09:33
Жена певца написала в своем Facebook, что ее муж спит рядом с ней. Также информацию о смерти опроверг директор артиста. Хворостовский продолжает бороться с раком головного мозга.
|11 октября в 08:47
Союз пострадавших клиентов банков хочет потребовать от властей «наполнить фонд деньгами» и «расплатиться с народом». Митинг пройдет в Казани 14 октября в 11:00.
|11 октября в 08:39
На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, на втором — Казань, третье место досталось Грозному. В аутсайдерах вместе с Челнами — Волгоград, Ульяновск, Тольятти и Ижевск.
Комментарии посетителей
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
“Главная задача депутатов - обличать исполнительную власть” (из обращения премьер-министра правительства...
Доигрались с татарским языком. То ли еще будет! Что примечательно, на медали купола без крестов, а на...
Вот это настоящий депутат! Нет, чтобы рассказать о своих достижениях в Горсовете, так он ошибки других...