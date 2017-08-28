Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры

О том, что пожар случился в одной из квартир на четвертом этаже дома в 50 комплексе, сообщили челнинцы в социальных сетях.

"Мальчик кричал в окно, звал на помощь. Соседи сработали оперативно. Вызвали пожарных, скорую. Все быстро приехали, даже газовики. Пожарные достали ребенка. Его скорая увезла. А до этого сами жильцы предлагали ему выпрыгнуть на одеяло, но он не решился" - написала Вера.

Пользователи соцсети утверждают, что пламя вспыхнуло от непотушенного окурка, который залетел с верхнего этажа, пока ребенок спал. По некоторым данным, мальчик учится во втором классе.