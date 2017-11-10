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09 ноября в 16:15
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме

Сильно пострадал угол здания. Есть вероятность, что это был взрыв газа.

09 ноября в 16:05
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка стоимостью 10 млн рублей.
09 ноября в 15:33
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке

Здесь возведут 17 жилых десяти- и семнадцатиэтажных домов на 3 500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. м.

09 ноября в 14:37
Соль в России подорожает до конца года
Соль в России подорожает до конца года

Причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. Ситуация настолько серьезная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и ее дефицита в магазинах.
09 ноября в 13:55
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска

Президент Татарстана встретился с девочкой-блогером из Нижнекамска, которая решила устроить встречу со своими подписчиками.

09 ноября в 11:19
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»

Ветеринарные пункты на колесах появятся в Набережных Челнах и других городах и районах республики. Стоимость каждого автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.
09 ноября в 09:05
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года. Документы необходимо сдать до 1 декабря.

09 ноября в 08:47
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

В школьном расписании (1-9-й классы) появится еще один обязательный предмет - «татарский язык как государственный», который будет преподаваться в объеме двух часов в неделю.
09 ноября в 08:37
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому

В системе «Народный контроль» доступна новая опция «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Категория закрытая - просмотр обращения и ответа доступны только автору.

09 ноября в 08:25
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года.

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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска





ГлавнаяВечерка On-Line
в 14:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Соль в России подорожает до конца года

Соль в России подорожает до конца года

Поставщики соли предупреждают о возможном удорожании соли в России к концу года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексея Тюника.

Отмечается, что причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. При этом ситуация настолько серьёзная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и её дефицита в магазинах.

- Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции, — отметил он.

Он отметил, что в октябре на рынке технической соли рост цен в оптовом звене составил 10%. Стоимость этого товара достигла 3 тыс. рублей за тонну. Соответственно, розничные цены могут вырасти сопоставимо.

Как добавил коммерческий директор «Руссоли» Алексей Булычев, данная проблема затрагивает как техническую, так и пищевую соль.

В РЖД при этом сказали изданию, что осведомлены о трудностях с вывозом продукции, подчеркнув, что речь идёт всё-таки не о пищевой, а о технической соли.

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