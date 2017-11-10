Соль в России подорожает до конца года

Поставщики соли предупреждают о возможном удорожании соли в России к концу года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексея Тюника.
Отмечается, что причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. При этом ситуация настолько серьёзная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и её дефицита в магазинах.
- Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции, — отметил он.
Он отметил, что в октябре на рынке технической соли рост цен в оптовом звене составил 10%. Стоимость этого товара достигла 3 тыс. рублей за тонну. Соответственно, розничные цены могут вырасти сопоставимо.
Как добавил коммерческий директор «Руссоли» Алексей Булычев, данная проблема затрагивает как техническую, так и пищевую соль.
В РЖД при этом сказали изданию, что осведомлены о трудностях с вывозом продукции, подчеркнув, что речь идёт всё-таки не о пищевой, а о технической соли.
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