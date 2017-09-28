Сотрудники челнинского автосервиси вытащила котенка из Мерседеса

|28 сентября в 16:36
МВД по РТ завершило проверку скандального видео героем которого оказался начальник ГИБДД по Чистопольскому району Рафис Гарифуллин.
|28 сентября в 15:48
Пациентка сбросилась с четвертого этажа. По некоторым данным, она могла проходить лечение в гинекологическом отделении.
|28 сентября в 15:40
Доктор химических наук организовал в вузовской лаборатории КНИТУ-КХТИ подпольное производство лекарства для насекомых.
|28 сентября в 14:15
На огромную очередь за талонами на оформление субсидий жалуются жители города в соцсети.
|28 сентября в 14:00
Основная часть зарплаты вырастет у всех категорий работников компании.
|28 сентября в 13:38
Осенняя погода достаточно непростая, предупреждает ведомство.
|28 сентября в 12:39
Татарстанский медиапроект позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру, считает муфтий РТ.
|28 сентября в 11:25
За два дня было высажено 98 деревьев от проспекта Дружбы Народов до улицы Королева.
|28 сентября в 10:28
Автомобилист не выбрал безопасную скорость, при заезде во двор дома 10/57 на ГЭСе.
|28 сентября в 10:25
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев раскрыл первые подробности о новых повышающих коэффициентах ОСАГО для водителей.
Комментарии посетителей
Согласна с ***.Животные столько гадостей про людей не скажут. Айгуль, держитесь. Вы много делаете для спасения...
А тут и псы, и агрессивная соседка. Не жизнь, а кошмар. Сколько было случаев нападения собак на детей со...
В Правительстве России утвержден производственный календарь при пятидневной рабочей неделе на 2018 год...
ну...не завидую дежурной смене... ВСЕМ попадёт...
Почитала комментарии... Лучше иметь в соседях свору бездомных псов, чем таких людей.
Не доказано, что хозяин Найды обращается со своей собакой жестоко. Хозяин Найды, похоже, человек разумный,...
“Чаще всего сбивают собак на машине. Не останавливаются, уезжают, даже не оказывают никакой помощи.”————- Закон...
Давно пора, время обьединять народы,забыть 90 е национальные распри должны остатся в забытие, многим не...
27 сентября 2017. Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах...
Извините, конечно же - Айгуль
Алсу - молодец ! Честная и смелая женщина. Сейчас так мало неравнодушных. И много тех, кто от собственной...
...в данном материале речь идет о ВОЗМОЖНОМ жестоком обращении с животным... .
Во дополнительные бабки Камазу и пускай он соберут пару сотен машин за эти деньги.
“Миллионы россиян пишут в соцсетях возмущенные сообщения после высказываний Лебедева о малышах, имеющих...
И как только люди терпят такое безобразие? Этот бесконечный лай собак, эту вонь? Может быть, и рад был бы...
«Это как то оправдывает предполагаемые издевательства хозяина по отношению к Найде?» Вот это...
Мэровская показуха. А контроль действительно плохой, его вообще нет. Киямов ни разу не спускался в переходы....
Впаяют по полной программе -года два условно, не мньше
Слабовато как-то, по нынешним меркам мелочи. Похоже на предлог, а так видно устранили.
А ведь Сергей прав! С легкой руки репортера на мужика повесили ярлык жестокого душегуба! А где обоснования, а...