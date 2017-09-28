Сотрудники челнинского автосервиси вытащила котенка из Мерседеса

Сотрудники сервисной службы извлекли котенка, который судя по всему, забрался под капот в поисках тепла и выйти обратно уже не смог, сообщает портал avtospravochnaya.com.

Испуганное животное аккуратно извлекли из подкапотного пространства, о дальнейшей судьбе котенка ничего не известно.