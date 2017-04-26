Сотрудники «КАМАЗа» получат три дополнительных выходных

Сотрудникам Набережночелнинского завода «КАМАЗ» устроят длинные выходные. У них будут три дополнительных дня после вторых майских праздников.

- Это обычная практика для нас. 10 число не оплачиваемый выходной, так как его объявили три месяца назад. 11 и 12 мая будут оплачиваться - две трети от зарплаты, - сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

Таким образом, у «КАМАЗа» будет целая череда нерабочих дней – с 8 по 12 мая.