Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)

В минувшие выходные на Автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» состоялся конкурс профмастерства среди водителей погрузчиков. В рамках мероприятия самые опытные водители продемонстрировали свое умение управлять погрузочной машиной, сообщают «Вести КАМАЗа».

Были и показательные выступления, к которым камазовцы подошли с выдумкой и долей романтики. Так, одни из участников исполнили танец на погрузчиках под песню группы «Рождество»? Почему бы и нет?