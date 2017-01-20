Сотрудники минэкологии Татарстана подозреваются в получении взятки

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении специалистов Прикамского территориального управления регионального Министерства экологии и природных ресурсов 40-летней Гульнур Сабировой и 47-летней Татьяны Ярушкиной. Они подозреваются в преступлении по части 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Согласно материалам дела, в декабре 2016 года одна фирма попала под подозрение в незаконной вырубке елей в Елабужском районе республики. Как считает следствие, специалисты минэкологии заявили представителю фирмы о штрафе в размере 2 млн рублей, но пообещали не принимать меры если он заплатит им 100 тыс. рублей. 14 января этого года Сабирова и Ярушкина были задержаны в своем кабинете после получения требуемой суммы.

Женщины дали признательные показания и сообщили о причастности к иным эпизодам преступной деятельности. В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом.