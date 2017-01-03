Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» просят подкармливать птиц зимой

Продолжается природоохранная акция «Покормите птиц зимой!», сообщают в национальном парке «Нижняя Кама». Перед каникулами сотрудники парка совместно со школьниками организовали «птичью столовую» в Танаевском лесу. 10 кормушек были развешаны и наполнены разнообразным кормом: семенами подсолнечника, ржи, овса и тыквы.

«Не успели юные любители птиц покинуть кормовую площадку, как стайки синиц, поползни стали лакомиться кормом. Ребята также посетили Музей природы национального парка, где была проведена экскурсия по экспозиционным залам Музея и показан фильм, демонстрирующий уникальность заповедной природы», сообщает пресс-служба национального парка «Нижняя Кама».

Сотрудники нацпарка напоминают татарстанцам, что в зимние холода нельзя забывать подкармливать птиц.