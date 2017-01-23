Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает: сотрудники Государственного Пенсионного фонда России по домам не ходят!

В Республике Татарстан зафиксированы случаи посещения квартир (домов) лицами, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и под разными предлогами просят представить данные документов (СНИЛС, паспорта и др.).

"Опять ходят изПенсионного фонда, и как узнать мошенники они или нет? Удостоверения они не показывали. Я как в стопоре открыла дверь, думала муж пришел с работы. Зачем-то сфоткали паспорт и ИНН. Я спросила зачем фотографируете - мне сказали: надо для дела. Чувствую попала я." - написала в соцсети челнинка.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан напоминает, что сотрудники Государственного Пенсионного фонда не посещают граждан на дому и не совершают поквартирных обходов. Также работники Пенсионного фонда России не ведут никакую работу по принуждению граждан к выбору способа формирования пенсионных накоплений.

Напомним, что прием граждан осуществляется в клиентских службах Управлений Пенсионного фонда России в городах и районах Республики Татарстан и на выездных приемах специализированного автомобиля «мобильной клиентской службы». Все сотрудники имеют удостоверение работника Пенсионного фонда России и обязаны предъявить его по требованию гражданина.