Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 63-летнего челнинца

Сотрудники ОП № 4 "Электротехнический" разыскивают Федорова Петра Яковлевича, 1954 года рождения. Как сообщают правоохранители, мужчина проживал в одной из квартир дома 59/09, не работал. 27 июля он ушел из дома и пропал без вести.

Приметы: на вид 60 – 62 года, рост 160 см., худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, глаза серо-зеленые, косоглазие обоих глаз, волосы седые, стрижка короткая, с залобной лысиной, нос большой, губы узкие.

Особые приметы: имеется дефект правого глаза, плохо видит.

Был одет: в зеленую футболку, синие джинсы, кроссовки синие сбелыми полосками. Документов при себе не имеет.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения разыскиваемого Петра Федорова, полиция просит сообщать по телефонам: 02, (8552)34-70- 73, 34-47- 54, 8-937- 577-96- 01.