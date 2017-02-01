Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже планшета 60-летнего неоднократно судимого мужчину, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ Росси по Республике Татарстан.

Вахтер общежития поселка ГЭС сообщила полицейским, что у нее украли планшет. По словам женщины, она вышла на улицу убирать снег, оставив планшет на вахте, а когда вернулась, то его на месте не было. Благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого. Как оказалось, кражу совершил 60-летний мужчина, который в тот день гостил в одной из комнат общежития. Задержанный признался в преступлении, однако похищенного планшета у него при себе не было, так как он успел его продать за минимальную цену, а на вырученные деньги приобрести спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».