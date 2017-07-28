Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Сотрудники колонии № 4 в Нижнекамске подозреваются в присвоении 6 млн 240 тыс рублей государственных средств, выделенных на откорм скота, сообщает «Нефтехим Медиа».
Как сказано в материалах уголовного дела, группа лиц создавала вид трудовой деятельности на благо заключенных. На выделенные средства планировалось откормить 200 бычков. Как выяснилось позже, никакого скота не было, а деньги на откорм сотрудники колонии просто присвоили.
Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.
Следствие по делу продолжается, нижнекамская городская прокуратура следит за его ходом.
Комментарии посетителей
Истязал и расстреливал конечно не ты. А вот если твой дед истязал и расстреливал? Как с этим быть? Думаю, что в...
какой же Вы озлобленный человек, Вам, скорее всего живется тяжело с такой грудой гнили, злобы и ненависти ко...
Как же вам тяжело жить без самоуважения ... . Ну да ладно , вам , коновалам, не привыкать. И чего стесняться - за...
Ах, Челны, мои Челны, веселья-радости полны...)))
Не уважаю людей, которые не уважают никого, кроме себя.
вы свои советы в журнале “Здоровье” публикуйте. И проявите элементарное уважение к этой трагической...
Здесь было написано моё собственное мнение об этой ситуации, я его никому не навязываю. Я никого не призываю...
“Слов нет...куда можно обратиться найти управу на эту уродину Габдуллину? Дай Бог, чтоб голосок каждой...
Где вы видите, что фельдшеру было известно о том, что девочка заболела 8 июня? Дата приёма - 13 июня. Жалоба...
Куда уж беспристрастней - ” главными виновниками в смерти девочки являются <...> её родители ” А, главное, как...
Куда уж беспристрастней - ” главными виновниками в смерти девочки являются <...> её родители ” А, главное, как...
Если фельдшер не смогла 13 числа поставить верный диагноз и знала, что ребенок болеет с восьмого, тогда о чем...
Мне не важно, какое складывается у тебя впечатление. Это меня абсолютно не волнует. Я не медик, не...
Сегодня, 28 июля, с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Ханией Фархи прощаются земляки....
Слов нет...куда можно обратиться найти управу на эту уродину Габдуллину? Дай Бог, чтоб голосок каждой...
Судя по всему ты заинтересованное лицо со стороны этих медиков. И такое впечатление складывается, что ты...
габдуллина и глава тукаевского района хазеев одного поля ягоды. мать родную продадут за деньги. будь они...
По данным переписи 2002 года национальный состав родной деревни Хании - башкиры (100%). В башкирской деревне в...
Из статьи следует, что девочка заболела 8 июня, её не показали никому, начали лечить сами. Когда было уже ясно,...
Это не стрижи, а береговые ласточки.