Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Сотрудники колонии № 4 в Нижнекамске подозреваются в присвоении 6 млн 240 тыс рублей государственных средств, выделенных на откорм скота, сообщает «Нефтехим Медиа».

Как сказано в материалах уголовного дела, группа лиц создавала вид трудовой деятельности на благо заключенных. На выделенные средства планировалось откормить 200 бычков. Как выяснилось позже, никакого скота не было, а деньги на откорм сотрудники колонии просто присвоили.

Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.

Следствие по делу продолжается, нижнекамская городская прокуратура следит за его ходом.



