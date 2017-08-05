Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев возглавил национальный совет Милли шура. Об этом стало известно по итогам вчерашнего голосования на заседании съезда Всемирного конгресса татар. В поддержку Шайхразиева выступили президент РТ Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Минниханов пожелал избранному главе нацсовета успешной работы. Несмотря на назначение, Шайхразиев сохранит должность вице-премьера республики, сообщает пресс-служба президента РТ. В состав Милли шура также вошли министр образования РТ Энгель Фаттахов, вице-президент Академии наук РТ Рафаэль Хакимов, директор татарской гимназии №2 Камария Хамидуллина, певица Альбина Шагимуратова и другие, сообщает портал e-Kazan.
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Совет татарского народа возглавил Василь Шайхразиев
Комментарии:
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. 04.08.2017 13:48
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обложит предпринимателей данью, под видом пожертвований и хорошо заработает на этом.Ответить
Комментарии посетителей
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