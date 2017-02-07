В минувшие выходные миллиардер Карл Айкан официально стал советником президента США Дональда Трампа по реформе госрегулирования, пишет "Реальное время". Карл Айкан, входящий в сотню богатейших людей в мире по версии Forbes, известен своими жесткими методами ведения бизнеса и широтой деловых интересов. Его компании также активно работают в России и даже имеют совместное производство с КАМАЗом.
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|07 февраля в 16:54
3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)
Жертвами серийного убийцы стали 22 женщины в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии.
|07 февраля в 15:04
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”
Новая забава российских подростков - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.
|07 февраля в 12:19
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать
Автогигант с рабочим визитом посетили директор функции казначейства ГК «Ростех» Илина Мигаль и руководитель направления казначейских операций.
|07 февраля в 12:08
В Челнах сотрудница детсада сфотографировалась на ведре для еды
Сама героиня скандала считает, что ее подставила знакомая, выложив снимок в сеть.
|07 февраля в 11:51
Размер начислений платы за ОДН в Татарстане утвердят в течение полугода
Вводимые поправки полностью исключили расходы жильцов на ОДН из состава платы коммунальных услуг.
|07 февраля в 11:29
Бизнесменов Челнов приглашают в мэрию
10 февраля проведет совещании на тему: «Итоги развития предприятий промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и услуг за 2016 год и задачи на 2017 год».
|07 февраля в 10:45
Игорь Шувалов: В Челнах завершилось формирование новой инфраструктуры
Ранее вице-премьер России заявил, что наш город в скором времени покинет список депрессивных моногородов.
|07 февраля в 10:41
Советником Дональда Трампа стал компаньон “КАМАЗа”
Карл Айкан, входящий в сотню богатейших людей в мире по версии Forbes, известен своими жесткими методами ведения бизнеса .
|07 февраля в 08:43
Президент Татарстана встретится с лидерами арабских государств
Планируется обсудить развитие торгово-экономических отношений между Татарстаном и Саудовской Аравией.
|07 февраля в 08:37
В Елабуге зарегистрировано 15 случаев заболевания скарлатиной
Особо бдительными нужно быть родителям дошколят, отмечают местные медики.
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Правдомер
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Наиль МагдеевМэр Набережных Челнов
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26 января, 2017
Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:
"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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«Милосердие без границ»
Видео:
Советником Дональда Трампа стал компаньон “КАМАЗа”
В минувшие выходные миллиардер Карл Айкан официально стал советником президента США Дональда Трампа по реформе госрегулирования, пишет "Реальное время". Карл Айкан, входящий в сотню богатейших людей в мире по версии Forbes, известен своими жесткими методами ведения бизнеса и широтой деловых интересов. Его компании также активно работают в России и даже имеют совместное производство с КАМАЗом.
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