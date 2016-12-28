Спасатели нашли на месте крушения ТУ-154 еще три тела погибших

В Черном море спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении самолета минобороны ТУ-154.
«Общее число обнаруженных тел достигло 15», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.
По данным издания, в поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран.
Напомним, в воскресенье утром лайнер Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту были 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе были военнослужащие, а также артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова (двое из которых родом из Казани), летевшие поздравлять военных на сирийский аэродром Хмеймим. С ними летели 9 журналистов с Первого канала, НТВ, «Звезды» и известная правозащитница Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
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