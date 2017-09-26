Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу

|25 сентября в 16:44
В субботнике участвовали 198 человек из коммерческих и образовательных организаций, а также неравнодушные инициативные горожане.
|25 сентября в 15:47
На место происшествия съехались все оперативные службы города.
|25 сентября в 13:16
В Зеленодольском интернате было обнаружено тело 79-летней пациентки. Вскрытие показало, что пенсионерку в психоневрологическом отделении сначала избили, а потом задушили.
|25 сентября в 12:45
В состав сборной команды России вошел воспитанник Городского дворца творчества детей и молодежи Ильяс Хуснутдинов.
|25 сентября в 11:45
Протяженность участка, который необходимо отремонтировать, более 1,5 км.
|25 сентября в 11:36
Нас обошли в антирейтинге Башкортостан, Москва, Краснодарский край и Челябинская область.
|25 сентября в 10:53
Эту тему глава Татарстана затронул во время своего разговора с представителями татарской диаспоры Узбекистана.
|25 сентября в 09:37
Мужчины в разное время отправились за грибами, но потеряли ориентир на местности и заблудились.
|25 сентября в 09:00
Товарищеский матч состоится 10 октября (вторник) на «Казань-Арене». Игра начнется в 19:00.
|25 сентября в 08:47
Старший сержант полиции, нырнув в воду, вытащил со дна и оказал первую помощь ребенку.
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СТАТЬЯ “КАКОЙ ЯЗЫК НАМ РОДНОЙ?” ( “Учительская газета”, №№ 14-15, 14 апреля 1998 г., а также “Челнинские известия”...
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Я никогда не был учителем, босяк
Прохожий, ты бы проходил дальше. Как можно дальше. И какого ты подписываешься то “ого” , то “прохожим” ? В “ого-го”...
Как всегда, босяк в своём стиле. Чего вы с ним в дискуссии в ступаете? В ответ на все ваши аргументы получите...
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нет, я не тот учитель... но почему вы своё мнение возводите в истину? почему считаете, что там будут эти главы? и...
Так если это прототип “калаша”, то почему бы и нет ? И это - не “мальчики-скульпторы”, а профессионалы, которые...
Какие к черту главы ? Это всего лишь мое мнение на статью. А вы случайно не тот учитель , что указан в заголовке...
а какой был приговор?
вам её незачем составлять? так зачем же вы обозначили её некоторые главы?
Зачем мне ее составлять ? Ваш вопрос вообще к чему ?
Как насыпят в уши ученикам всяких звуков про монголо - татарское “иго”, Золотую Орду, набеги казанских ханов...