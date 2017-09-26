Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу

В минувшее воскресенье спасатели выезжали два раза в Боровецкий лес на поиски челнинцев.

76-летний и 42-летний мужчины в разное время отправились за грибами, но потеряли ориентир на местности и заблудились, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Оба любителя тихой охоты в медицинской помощи не нуждались.