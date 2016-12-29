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29 декабря в 08:41
Челнинец украл уличные гирлянды с елки
Челнинец украл уличные гирлянды с елки

В полицию обратились сотрудники торгового центра в 18 комплексе. Они сообщили, что с елки, стоящей рядом с магазином,  похитили новогодние украшения на сумму 6 тысяч рублей.

29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год

Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.

29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154

17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.

29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись  гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».
28 декабря в 17:03
Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы
Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы

Часть новогодних праздников президент России отведет для любимых им занятий спортом, включая плавание и хоккей.

28 декабря в 15:59
В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан
В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан

Сейчас в регионе приступили к реализации первого этапа проекта «Приемная семья для пожилого человека», рассказала министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
28 декабря в 14:29
В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Чистопольском районе лоб в лоб столкнулись Форд и Фольксваген с людьми.

28 декабря в 13:26
В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»
В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»

Юные бугульминцы получили из рук благотворителей подарки, среди которых современный смартфон, лыжный комплект, теплая куртка, велосипед.

28 декабря в 13:09
Булгар банк перестал выдавать деньги
Булгар банк перестал выдавать деньги

С кризисом ликвидности столкнулся шестой по счету банк с татарстанскими корнями за последнее время.
28 декабря в 11:25
Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория
Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория

Его поддержал совет старейшин города, пояснив, что “данный вопрос является неэтичным для нашей ментальности”.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 85%
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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
29 декабря 2016г. 08:44

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в 08:18
Рубрика: Вечерка On-Line

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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