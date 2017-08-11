Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев

В Набережные Челны прибыла бригада врачей Детской республиканской клинической больницы. Они работали на базе Камского детского медицинского центра, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Для консультации приехали 5 докторов: заведующий офмальмологическим отделением ДКРБ, врач-офтмальмолог Алексей Расческов, врач-пульмонолог Оксана Пятеркина, травматолог-ортопед Олег Смирнов, детский нейрохирург Дамир Загидуллин и кардиохирург Тимофей Лысенко.

На прием к столичным докторам были приглашены дети, имеющих серьезные заболевания и нуждающиеся в специализированных и высокотехнологичных видах медицинской помощи.

Всего было проконсультировано 80 юных пациентов. Некоторым было назначено оперативное лечение в ДРКБ. Подобные выездные консультации специалистов ДРКБ по необходимости будут организованы повторно.