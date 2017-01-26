Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе

О пресечении деятельности преступной группы, готовившей теракты в Казани, сообщил сегодня министр внутренних дел Татарстана. Главной целью преступников Артем Хохорин назвал Казанский авиационный завод, сообщает "Реальное время".

В своем докладе на итоговой коллегии министр сообщил, что в рамках расследования этого дела был арестован предполагаемый лидер преступного джамаата — житель столицы Татарстана.

Всего в 2016 году в республике было зарегистрировано 45 преступлений террористического характера и 38 преступлений экстремистской направленности. 26 дел дошли до приговора.



