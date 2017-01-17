Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата

Инцидент произошел несколько лет назад. Для лечения Примакова потребовалось лекарство, которое можно было купить только в США. Для этого из России перевели примерно 10 тыс. долларов и поручили одному из российских дипломатов забрать лекарство из аптеки. Однако когда он пришел туда, его задержали представители спецслужб США и незаконно удерживали в течение часа. При этом у него изъяли деньги и лекарство «и не вернули до сих пор», отметила Захарова.

По ее словам, сотрудника посольства РФ пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами. «Была предпринята попытка вербовки», – сказала Захарова.

В итоге через несколько дней дипломат был выслан из США.

Представитель МИД добавила, что когда госсекретарь США Джон Керри узнал о случившемся, то сделал все, чтобы нужное лекарство было доставлено в Россию, «но время было потеряно».