Спурт Банк: надеемся отменить лимит через 7-10 дней

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23 марта в 16:50
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины

Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются.

23 марта в 15:43
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване

Женщина получила ожоги живота, ног и рук. Ее госпитализировали в БСМП.

23 марта в 14:31
В России детям могут запретить регистрироваться в соцсетях
В России детям могут запретить регистрироваться в соцсетях

Эту инициативу поддержала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

23 марта в 13:25
Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом
Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом

По дороге из деревни Малая Шильна в больницу мальчик рассказал отцу, что случайно проткнул себя, когда пытался наточить нож.

23 марта в 12:11
У челнинца украли раритетный автомобиль
У челнинца украли раритетный автомобиль

26-летний злоумышленник собирался сдать его в пункт приема цветного металла.

23 марта в 11:42
В прокат вышел фильм про зомби-апокалипсис в Татарстане (ВИДЕО)
В прокат вышел фильм про зомби-апокалипсис в Татарстане (ВИДЕО)

Россия охвачена мутацией неизвестного вируса, превращающего людей в бешеных зомби. Молодая девушка, ее брат подросток и их случайный попутчик покидают зараженную Казань в поисках безопасного места...

23 марта в 11:06
Ребенок сломал позвоночник в детском саду Челнов
Ребенок сломал позвоночник в детском саду Челнов

Маленький челнинец выходил на утреннюю прогулку, когда упал с лестницы.

23 марта в 09:37
Девочку, подкинутую в бэби-бокс Челнов, удочерили
Девочку, подкинутую в бэби-бокс Челнов, удочерили

Родителями малышки стали жители Набережных Челнов. Как в дальнейшем сложится судьба ребенка, будут отслеживать специалисты органов опеки и попечительства.

 
23 марта в 09:31
В особой зоне «Алабуга» в 2017 году откроют не менее 5 новых заводов
В особой зоне «Алабуга» в 2017 году откроют не менее 5 новых заводов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в РТ активно развиваются промышленные площадки муниципального уровня. Сегодня их 62, к 2020 году цифра увеличится вдвое.

23 марта в 09:02
В Татарстане похоронили погибшего в Сирии солдата
В Татарстане похоронили погибшего в Сирии солдата

До этого Дмитрий Маркелов девять лет служил по контракту в Чечне, был награжден Георгиевским крестом и орденом за службу на Кавказе.


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Правдомер
Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
23 марта 2017г. 23:01

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в 08:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Спурт Банк: надеемся отменить лимит через 7-10 дней

Спурт Банк: надеемся отменить лимит через 7-10 дней

В татарстанских офисах Спурт Банка сохраняются введенные 13 марта ограничения на выдачу наличных средств клиентам -  50 тысяч рублей по вкладам и  рублевый эквивалент  500 долларов по пластиковой карте. В самом банке уверяют, что ситуация практически нормализовалась, а сохранение лимита необходимо для окончательной стабилизации работы банка. 

- Банкоматы деньгами наполнены. Платежи юрлиц проходят день в день, картотеки нет, все нормативы мы выдерживаем.  К тому же с 20 марта в банке проходит плановая проверка ЦБ, - сообщил «Вечерней Казани» советник председателя правления Спурт Банка Валерий Кувшинов. 

По его словам, местные банки помогли «Спурту» справиться с возникшим среди клиентов ажиотажем, поэтому ему даже может не потребоваться стабилизационный кредит регулятора. «У нас хороший кредитный портфель, который охотно покупают коллеги: пока мы продали меньшую часть - на 1 млрд рублей, при общем его объеме в 6 млрд», - уточнил Кувшинов.

Советник предправления «Спурта» отметил, что в банке надеются  отменить лимит на выдачу наличных через 7 - 10 дней. 

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