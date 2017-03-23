Спурт Банк: надеемся отменить лимит через 7-10 дней

В татарстанских офисах Спурт Банка сохраняются введенные 13 марта ограничения на выдачу наличных средств клиентам - 50 тысяч рублей по вкладам и рублевый эквивалент 500 долларов по пластиковой карте. В самом банке уверяют, что ситуация практически нормализовалась, а сохранение лимита необходимо для окончательной стабилизации работы банка.

- Банкоматы деньгами наполнены. Платежи юрлиц проходят день в день, картотеки нет, все нормативы мы выдерживаем. К тому же с 20 марта в банке проходит плановая проверка ЦБ, - сообщил «Вечерней Казани» советник председателя правления Спурт Банка Валерий Кувшинов.

По его словам, местные банки помогли «Спурту» справиться с возникшим среди клиентов ажиотажем, поэтому ему даже может не потребоваться стабилизационный кредит регулятора. «У нас хороший кредитный портфель, который охотно покупают коллеги: пока мы продали меньшую часть - на 1 млрд рублей, при общем его объеме в 6 млрд», - уточнил Кувшинов.

Советник предправления «Спурта» отметил, что в банке надеются отменить лимит на выдачу наличных через 7 - 10 дней.