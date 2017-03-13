Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам

Ограничение на снятие наличных в банкоматах ввел «Спурт Банк», сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» по телефону «горячей линии» в кредитной организации.

В банкоматах «Спурт Банка» вкладчики могут снять до 50 тысяч рублей. Сами работники банка отмечают, что ситуация в кредитной организации стабильная, никаких трудностей банк не испытывает.

«Неизвестные распространяют слухи о проблемах, мы пытаемся выяснить, кто наводит панику», - сказали в приемной головного офиса, добавив, что из-за подобных сообщений люди кинулись снимать свои деньги.

Как отмечает СМИ, несколько клиентов уже начали переводить расчетные счета в другой банк.