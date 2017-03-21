«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных

Челнинские вкладчики «Спуртбанка» до сих пор не могут снять наличные, если сумма превышает введенный лимит.

– У нас сохраняется ограничение на выдачу наличных – не более 50 тысяч рублей с одного вклада. Когда оно будет отменено, неизвестно, – приводит слова оператора банка агентство ТАСС.

Вопрос о снятии ограничения будет решаться сегодня, 21 марта. Напомним, эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов, которая возникла в праздничные дни. Только за 8-9 марта вкладчики забрали несколько миллиардов рублей.