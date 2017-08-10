Сразу две аварии с участием трамваев произошли в Челнах сегодня

Одно из ДТП произошло сегодня утром в поселке ЗЯБ, недалеко от остановки «Санэпидемстанция». Из-за этого трамвайное движение было парализовано в обе стороны. По словам очевидцев, водитель иномарки «KIA RIO» был пьян и даже пытался скрыться с места происшествия.

Другое ДТП сучастием трамвая и автомобиля «ВАЗ 2107» произошло на проспекте Вахитова во второй половине дня.

Данные о пострадавших неизвестны.