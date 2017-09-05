Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей

Исполнительный комитет Набережных Челнов отчитался об экономических показателях деятельности предприятий города за первые 7 месяцев 2017-го года. Так, производственные компании отгрузили товаров на 147,3 млрд рублей, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал "Челны24".

Индекс промышленного производства вырос на 17,9%. Оборот розничной торговли вырос на 3,9% и составил 81,3 млрд рублей. Среднемесячная зарплата на предприятиях автограда, по данным исполкома, составила 31,9 тыс. рублей, что на 7,7% больше, чем в прошлом году.