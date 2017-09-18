Стала известна дата начала регистрации гражданских дронов

Стала известна дата начала регистрации гражданских дронов в России. Процедуру можно будет пройти уже в апреле. Об этом пишут «Известия».

По имеющимся у издания данным, порядок проведения процедуры будет согласован в Правительстве РФ в ноябре. База данных учета БВС будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Оператора системы учета еще предстоит выбрать.

С 5 июля россиян обязали регистрировать беспилотники. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч дронов.