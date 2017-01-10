Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев с разбившегося над Черным морем Ту-154 назвали причины авиакатастрофы. Об этом сообщает life.ru.
По мнению специалистов, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: самолет в последний свой рейс отправился перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси с закрылками.
- Когда экипаж заметил ошибку, уже было поздно. Самолету не хватило высоты для спасательного маневра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью, - считают специалисты.
Однако приоритетной версией крушения Ту-154 эксперты считают человеческий фактор.
- На третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками, - отмечает эксперт.
Это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки.
- От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел, - говорится в сообщении.
Кроме этого, ситуацию усугубил перегруз самолета. Это стало полной неожиданностью для экипажа: в первые секунды командир самолёта 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт.
Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров оказались и артисты из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова. В результате трагедии погибли 92 человека.
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Перезагрузись, придурок
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