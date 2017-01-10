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11 января в 15:56
ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана
ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана

Накануне, неустановленный водитель наехал на 89-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

11 января в 13:53
С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев
С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев

Первый случай гриппа был зарегистрирован 20 декабря 2016 года.  С 1 по 8 января специалисты «Станции скорой медицинской помощи» выполнили 7621 вызов.

11 января в 12:47
Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”
Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”

C 18 января по 15 февраля в Историко-краеведческом музее пройдет международная фотовыставка, где собраны 100 лучших работ из Индонезии, Филиппин, Кубы, ЮАР, Каймановых островов.

11 января в 12:33
Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем
Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев назвали причины авиакатастрофы. К трагедии привела ошибка второго пилота и перегруженность самолета.
11 января в 12:12
Медведев поручил спасти одного из виновников краха Татфондбанка - банк «Пересвет»
Медведев поручил спасти одного из виновников краха Татфондбанка - банк «Пересвет»

Это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам. Основным акционером  Татфондбанка является “Новая нефтехимия”.

11 января в 11:58
УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах
УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах

В конце декабря активисты провели рейды и нашли пивные магазины рядом с гимназией, с использованием героев детских мультфильмов на вывесках.

11 января в 11:03
Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»
Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»

А вот еще два российских «КАМАЗа» уже вряд ли как-то могут вмешаться в борьбу за места в верхних строчках таблицы.

11 января в 10:48
В Челнах в ДТП по вине пьяного водителя погибла его жена
В Челнах в ДТП по вине пьяного водителя погибла его жена

Согласно данным очевидцев этого ДТП, на машине были номера Ярославской области.

11 января в 10:30
В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы
В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

Количество часов приема сократилось для того, чтобы специалисты успели обрабатывать электронные заявки.

10 января в 17:18
В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика
В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре “Омега”.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
11 января 2017г. 16:13

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:33
Рубрика: Вечерка On-Line

Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев с разбившегося над Черным морем Ту-154 назвали причины авиакатастрофы. Об этом сообщает life.ru.

По мнению специалистов, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: самолет в последний свой рейс отправился перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси с закрылками.
- Когда экипаж заметил ошибку, уже было поздно. Самолету не хватило высоты для спасательного маневра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью, - считают специалисты.

Однако приоритетной версией крушения Ту-154 эксперты считают человеческий фактор.
- На третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками, - отмечает эксперт.
Это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки.
- От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел, - говорится в сообщении.

Кроме этого, ситуацию усугубил перегруз самолета. Это стало полной неожиданностью для экипажа: в первые секунды командир самолёта 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров оказались и артисты из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова. В результате трагедии погибли 92 человека. 

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