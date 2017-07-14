Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

В Челнах на строительстве жилого дома в поселке ГЭС с высоты 2 этажа сорвались двое рабочих 1996 и 1982 года рождения. Один из них в результате падения сломал позвоночник, второй получил черепно-мозговую травму. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, по предварительным данным рабочие упали в тот момент, когда занимались демонтажем опалубки.

На предприятии изъята необходимая документация. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности при ведении строительных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.