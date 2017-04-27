Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

Центральный банк России выпустит в обращение купюры номиналом в 200 и 2000 рублей ориентировочно в октябре 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЦБ.
- Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок, - говорится в сообщении.
Так, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
Напомним, в начале октября были подведены итоги конкурса на выбор символа новых банкнот, по итогам которого Казань заняла лишь третье место.
Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009-м, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 году была запущена купюра в 5000 рублей, а в 2001-м — в 1000 рублей.
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