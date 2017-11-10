Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил сроки проведения переписи населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года, говорится в документе.

По результатам переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по регионам и по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Пробная перепись населения будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тыс. человек для отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, уточняется в распоряжении правительства. За подготовку и проведение переписи населения отвечает Росстат.