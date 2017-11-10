Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

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Сегодня в новостях:
09 ноября в 16:15
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме

Сильно пострадал угол здания. Есть вероятность, что это был взрыв газа.

09 ноября в 16:05
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка стоимостью 10 млн рублей.
09 ноября в 15:33
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке

Здесь возведут 17 жилых десяти- и семнадцатиэтажных домов на 3 500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. м.

09 ноября в 14:37
Соль в России подорожает до конца года
Соль в России подорожает до конца года

Причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. Ситуация настолько серьезная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и ее дефицита в магазинах.
09 ноября в 13:55
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска

Президент Татарстана встретился с девочкой-блогером из Нижнекамска, которая решила устроить встречу со своими подписчиками.

09 ноября в 11:19
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»

Ветеринарные пункты на колесах появятся в Набережных Челнах и других городах и районах республики. Стоимость каждого автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.
09 ноября в 09:05
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года. Документы необходимо сдать до 1 декабря.

09 ноября в 08:47
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

В школьном расписании (1-9-й классы) появится еще один обязательный предмет - «татарский язык как государственный», который будет преподаваться в объеме двух часов в неделю.
09 ноября в 08:37
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому

В системе «Народный контроль» доступна новая опция «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Категория закрытая - просмотр обращения и ответа доступны только автору.

09 ноября в 08:25
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года.

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
10 ноября 2017г. 07:11

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Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил сроки проведения переписи населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года, говорится в документе.

По результатам переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по регионам и по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Пробная перепись населения будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тыс. человек для отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, уточняется в распоряжении правительства. За подготовку и проведение переписи населения отвечает Росстат.

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