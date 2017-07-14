Старейший в Челнах храм готовится отпраздновать 160-летие

Старейший в Челнах храм - святых великомученников Косьмы и Доминана готовится отпраздновать 160-летие в 2019 году. Уже сейчас началась реконструкция церкви в поселке Орловка. По словам настоятеля, отца Олега, работы предстоит много.

- Реконструкция коснется и фасада, который в последний раз штукатурили в 80-х годах прошлого века, и внутренней части, - рассказал нам протоиерей Олег Богданов. - Сколько на это нужно средств? Нам деньги не нужны. Нам нужны рабочие руки, строительные материалы. Поэтому, если горожане хотят помочь - милости просим.