Старый асфальт с Московского проспекта Челнов пойдет на кладбищенские дороги

Асфальтовую крошку, снятую при ремонте Московского проспекта в Набережных Челнах, в этом году используют при обновлении дорог на местном кладбище. Об этом на заседании постоянных комиссий горсовета сообщил директор «Горкоммунхоза» Минефанис Хабибуллин, передает пресс-служба мэрии.
На ремонт 16,2 км Московского проспекта и улицы Нариманова готовы выделить из бюджета Татарстана 800 млн рублей. За эти деньги исполнитель обязан до 12 октября этого года обновить дорогу так, чтобы нижний слой асфальтобетонного покрытия прослужил пять лет, верхний — четыре года.
По словам Хабибуллина, «Горкоммунхоз» содержит шесть городских кладбищ: два действующих и четыре закрытых.
— Осенью и весной во время уборок вывозим оттуда до 70 машин мусора, — отметил он.
Сейчас мусульманская часть кладбища наполнена более чем на 70%, православная — на 90%. Вопрос выделения дополнительной земли под погост решили, заверил Хабибуллин.
Также он сообщил, что в прошлом году «Горкоммунхоз» похоронил 80 «невостребованных трупов». В городе сейчас около 50 агентств ритуальных услуг.
Комментарии посетителей
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ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
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