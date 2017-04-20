Стоимость проезда в общественном транспорте Челнов повысится до 22 рублей

Стоимость билета на перевозку пассажиров в Набережных Челнах на все виды транспорта (автобус и трамвай) при наличном расчете составит 22 рубля. Решение о повышении стоимости принял сегодня госкомитет Рт по тарифам, передает «БИЗНЕС Online».

При оплате проезда билетами длительного пользования на одну поездку билет будет стоить 20 рублей, при оплате билетам на 50 поездок — 15 рублей.

В госкомитете объяснили, что увеличение тарифов на перевозки пассажиров и багажа трамваями обусловлено необходимостью обновления парка подвижного состава, износ которого составляет 80%, а также ростом цен на энергоносители. В то же время причина увеличения стоимости билета в автобусах объясняется ростом цен на топливо и обязательствами по договорам лизинга за автобусы на газомоторном топливе.

Стоит отметить, что изначально перевозчики планировали поднять проезд с 20 до 23 рублей.

В соответствии с законодательством тарифы вступают в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования на портале правовой информации РТ.







