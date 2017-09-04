Страдающую потерей памяти женщину с переохлаждением нашли под Челнами

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что потерялась 42-летняя женщина. По словам заявителя, женщина недееспособна и страдает потерей памяти. Мама пропавшей рассказала, что та ушла из дома садового товарищества «Черемушки» около 11:00 и пропала.

Спасатели обследовали местность садового товарищества и полевые зоны. В 22:30 поисковые работы были приостановлены в связи с отсутствием возможности осмотра оврагов из-за наступления темного времени суток.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, сегодня в 6:02 женщина была обнаружена в овраге. Она находилась в сознании, но была дезориентирована. Пострадавшую доставили в больницу с диагнозом общее переохлаждение.