Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря

Департамент общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о том, что 26 декабря 2016 года АСВ начнет выплату возмещения вкладчикам ПАО «Татфондбанк» через банки-агенты.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» по итогам конкурсного отбора приняла решение о привлечении 5 банков-агентов: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК.
5 банков выбрано для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками.
Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) до 23 декабря 2016 года.
Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно проинформирует вкладчиков ПАО «Татфондбанк» о графике работы банков-агентов в период новогодних каникул. Соответствующее объявление будет размещено на сайте АСВ не позднее 30 декабря 2016 года.
Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».
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