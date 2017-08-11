Страшное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» залетела под «КАМАЗ»

|16 августа в 12:03
Создатели корпорации развлечений «Big-Funny» собираются разместить там шокирующие экспонаты в духе «Веришь или нет».
|16 августа в 10:36
По итогам учебного года 2016-2017 гг, муниципальное образование получило дипломы первой и второй степеней.
|16 августа в 09:54
Как сообщает пресс-служба УМВД города, в совершении преступления подозревается налысо подстриженный мужчина.
|16 августа в 09:37
Об этом оппозиционный политик сам попросил его в Твиттер, увидев в ленте своего единомышленника восточную сладость собственного приготовления.
|16 августа в 09:16
Администрация города устроила голосование и предложила три популярные исполнительницы на выбор.
|16 августа в 09:02
Среди потенциальных ведущих KAMAZTV - Юрий Дудь, Георгий Черданцев, Константин Генич, Дмитрий Шнякин, и “Ресторатор” с Versus.
|16 августа в 08:43
Исполнять бессмертные песни легендарного музыканта местные группы будут на майдане.
|16 августа в 08:31
Молодожены остановились в пятизвездочном отеле на Мальдивах, ночь в котором стоит почти 100 тысяч рублей.
|16 августа в 08:12
На проспекте создадут все условия, чтобы школьники 1 сентября могли безопасно посетить школьные линейки.
|15 августа в 17:09
Водитель начал крутить руль, пытаясь объехать домашнее животное, однако не справился с управлением, снес дорожный знак и наскочил на высокий поребрик.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!
А не отправить ли его в ссылку этого мингалимова Рузиля
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.., - БОГ, - ВО - ИСТИНУ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ И СУДЬЯ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ..! Иуда Путин.., - заявил.., “Мы не...
За такие преступления сажать нужно лет на 20 с конфискацией имущества.
Было очень больно, когда злыдни нажаловались в службу техподдержки, и группа, которая помогала Кириллу...
Лежал в больнице с Кириллом. Это самый сильный и целеустремленный человек, из всех, которых я видел. Иногда...
Кстати, прекрасная, свежая и трогательная иллюстрация и к статье, и к нашей здесь дискуссии – это история...
1. Я тоже, как остальные, считаю виноватым в смерти Миланы тебя. 13 июня твоя жена пошла к фельдшеру только по...
Для тебя , туповатого обвинителя - по пунктам: 1. обвиняешь в смерти девочки родителей ты, падаль, так открою...
Вы же свою дочку убили, не чужую. Кто же на вас в суд подаст? Если только прокурор. Ори-не ори, ором не докажешь,...
Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...
Люди правы - вы сами виноваты в смерти дочки. Нельзя вам “ишо детишек строгать”, вы и их не вырастите - они или...