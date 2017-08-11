Страшное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» залетела под «КАМАЗ»

Накануне в Сармановском районе на 33-м километре автодороги «Альметьевск-Муслюмово» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

43-летний водитель Lifan, совершая обгон, не справился с управлением и залетел под бензовоз «КАМАЗ».

В результате от полученных травм на месте происшествия погиб сам водитель легкового автомобиля и его 16-летний сын, который был рядом с ним на пассажирском сидении.

О состоянии водителя «КАМАЗа» не сообщается.