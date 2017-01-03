Страшное ДТП в РТ унесло жизни пяти человек, в том числе младенца

Водитель "Лады" из-за непогоды не справился с управлением и въехал в "КАМАЗ". В ГИБДД подтвердили, что накануне днем в ДТП в Лаишевсокм районе РТ погибли пять человек, в том числе 7-месячный младенец.
По данным инспекции, 31 декабря в 12:40 на 18 км автодороги Сорочьи Горы – Шали 37-летний водитель "Лады" 12-й модели не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.
- В результате ДТП водитель и четыре пассажира (33-летняя супруга, две дочери и сын водителя) от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в ГИБДД.
После удара оба автомобиля съехали в кювет.
Всего в декабре в Татарстане в 440 ДТП погибли 44 человека.
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