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Сегодня в новостях:
02 августа в 15:58
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий

На мероприятии ждут выпускников среднего профессионального образования.

02 августа в 15:49
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана

Парень находится в реанимации с переломом шейных позвонков, а родственники ищут очевидцев происшествия.

02 августа в 14:16
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей

Соответствующий заказ появился на сайте государственных закупок.

02 августа в 13:45
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”

11 августа на майдане в парке “Прибрежный” на разогреве у столичных звезд будет Фирдус Тямаев.

02 августа в 12:50
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом

Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра.

02 августа в 12:27
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%

В ходе выездных инспекционных проверок было взыскано 97 млн. рублей дополнительных поступлений.

02 августа в 11:33
В Челнах на три дня перекроют проспект
В Челнах на три дня перекроют проспект

В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов.

02 августа в 09:00
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг

Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года.

02 августа в 08:30
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”

В 2015-ом году Резо Бухникашвили был приговорен к 22-ум годам лишения свободы в колонии строгого режима в Казани.

02 августа в 08:26
Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск
Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск

Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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03 августа 2017г. 05:43

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в 13:45
Рубрика: Вечерка On-Line

Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”

Строителей в Челнах будет развлекать группа &#8220;На-На&#8221;

11 августа в Набережных Челнах пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя.

Основная часть праздника пройдёт на майдане парка «Прибрежный». Помимо выступления местных коллективов на сцену выйдет группа «На-На». Также ожидается выступление Фирдуса Тямаева.

На мероприятии будут чествовать лучших работников отрасли. Кроме того, пройдёт парад строительных организаций. Начало празднования намечено на 17:00. В конце вечера жителей города ожидает салют, сообщает "Челны24".

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