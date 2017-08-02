

В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана

Парень находится в реанимации с переломом шейных позвонков, а родственники ищут очевидцев происшествия.



Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”

11 августа на майдане в парке “Прибрежный” на разогреве у столичных звезд будет Фирдус Тямаев.



В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом

Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра.



В Челнах на три дня перекроют проспект

В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов.



Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг

Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года.