Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей

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13 октября в 09:12
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта

Более 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза.

13 октября в 08:33
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети

Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.
13 октября в 08:24
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты

В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники.

13 октября в 08:22
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов

В тестовом режиме действует функция определения местоположения звонящего у МТС, “Мегафона”, “Билайна”, ТМТ, “Таттелекома”, “Ростелекома” и “Дом.ру”.

13 октября в 08:05
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев.

12 октября в 16:27
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам

Они выявляли нарушения алкогольного законодательства в Автозаводском районе.

12 октября в 15:43
Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России
Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России

В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая».

12 октября в 14:49
Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей
Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей

Отмечено, что решением Минобразования и науки России минимальный уровень стипендии составляет 1,7 тысячи рублей.

12 октября в 13:04
В Набережных Челнах ремонтируется трамвайный переезд
В Набережных Челнах ремонтируется трамвайный переезд

На пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Раиса Беляева дорожники уложат новый асфальт.

12 октября в 11:31
Зампрокурора РТ проведет прием граждан в Челнах
Зампрокурора РТ проведет прием граждан в Челнах

Марат Долгов приедет 24 октября. Необходима предварительная запись.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 14:49
Рубрика: Вечерка On-Line

Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей

Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей

До конца 2017 года учащимся Казанского Федерального Университета (КФУ) – как бакалаврам, так и магистрантам, обещают повысить стипендию в два раза, до уровня 3,4 тысячи рублей. О повышении в четверг, 12 октября говорит проректор по финансовой деятельности КФУ Райса Муллакаева, сообщает «Казанский репортер».

Слова Муллакаевой передает пресс-служба вуза. Отмечено, что решением Минобразования и науки России минимальный уровень стипендии составляет 1,7 тысячи рублей. В КФУ приняли решение удвоить сумму. По словам проректора, это традиционное решение для вуза. Кроме того, высказано предложение о повышении выплат аспирантам, обучающимся по естественным и техническим направлениям. Сумма выплат может составить 7,5 тысяч рублей. Аспирантам, обучающимся на гуманитарном направлении, могут повысить выплаты до 3,5 тысяч рублей.

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