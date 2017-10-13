Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей

До конца 2017 года учащимся Казанского Федерального Университета (КФУ) – как бакалаврам, так и магистрантам, обещают повысить стипендию в два раза, до уровня 3,4 тысячи рублей. О повышении в четверг, 12 октября говорит проректор по финансовой деятельности КФУ Райса Муллакаева, сообщает «Казанский репортер».

Слова Муллакаевой передает пресс-служба вуза. Отмечено, что решением Минобразования и науки России минимальный уровень стипендии составляет 1,7 тысячи рублей. В КФУ приняли решение удвоить сумму. По словам проректора, это традиционное решение для вуза. Кроме того, высказано предложение о повышении выплат аспирантам, обучающимся по естественным и техническим направлениям. Сумма выплат может составить 7,5 тысяч рублей. Аспирантам, обучающимся на гуманитарном направлении, могут повысить выплаты до 3,5 тысяч рублей.