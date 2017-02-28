Студенты КФУ в количестве около 50 человек прибыли в 6 утра на площадь Свободы, чтобы поздравить президента Татарстана Рустама Минниханова с 60-летием, сообщает «Казанский репортер».
Студентов первых курсов привезли на двух автобусах из Деревни Универсиады.Они растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!». Организаторы акции из числа сотрудников университета ожидают, что Минниханов, вероятно, увидит баннер, когда прибудет на работу.
К студентам Рустам Минниханов не выходил, но запечатлел поздравление в своей традиционной утренней публикации в Instagram.
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Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в количестве около 50 человек прибыли в 6 утра на площадь Свободы, чтобы поздравить президента Татарстана Рустама Минниханова с 60-летием, сообщает «Казанский репортер».
Комментарии посетителей
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