Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Студенты КФУ в количестве около 50 человек прибыли в 6 утра на площадь Свободы, чтобы поздравить президента Татарстана Рустама Минниханова с 60-летием, сообщает «Казанский репортер».



Студентов первых курсов привезли на двух автобусах из Деревни Универсиады.Они растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!». Организаторы акции из числа сотрудников университета ожидают, что Минниханов, вероятно, увидит баннер, когда прибудет на работу.



К студентам Рустам Минниханов не выходил, но запечатлел поздравление в своей традиционной утренней публикации в Instagram.