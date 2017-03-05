Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.