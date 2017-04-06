Суд Челнов отказался принять иск против исполкома, не согласовавшего пикет

3 апреля челнинский активист Раушан Валиуллин, руководствуясь решением Конституционного суда РФ, подал административный иск в Набережночелнинский городской суд на исполком города за отказ в согласовании пикета против коррупции. Напомним, несмотря на запрет, он прошел в городе 26 марта. После акции Валиуллина (в числе еще восьми участников) сопроводили в полицию и составили протокол по 20.2.5 КоАП РФ. Суды над ними пройдут в конце апреля.
"5 апреля я получил определение суда об отказе к принятию иска, и иск мне вернули. Причина: не я подавал уведомление о пикете, не мне отказали в согласовании пикета, значит, мои законные интересы не затронуты.
Любопытно получается, как штрафовать – так отказ меня касается, а как обжаловать этот отказ – так отказ, оказывается, дан не мне" - сообщил в социальной сети общественник.
Он намерен обжаловать решение суда в Верховном суде РТ, а так же написал заявления на действия полиции (ст. 149 "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них", ст. 301 "Незаконное задержание" УК РФ) в прокуратуру и следком.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
Как выдвигаются обвинения Схема, по которой выдвигаются обвинения в экстремизме в адрес Свидетелей Иеговы,...
Российские прокуроры неправомерно применяют Федеральный закон «О противодействии экстремистской...
Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !