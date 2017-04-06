Суд Челнов отказался принять иск против исполкома, не согласовавшего пикет

3 апреля челнинский активист Раушан Валиуллин, руководствуясь решением Конституционного суда РФ, подал административный иск в Набережночелнинский городской суд на исполком города за отказ в согласовании пикета против коррупции. Напомним, несмотря на запрет, он прошел в городе 26 марта. После акции Валиуллина (в числе еще восьми участников) сопроводили в полицию и составили протокол по 20.2.5 КоАП РФ. Суды над ними пройдут в конце апреля.

"5 апреля я получил определение суда об отказе к принятию иска, и иск мне вернули. Причина: не я подавал уведомление о пикете, не мне отказали в согласовании пикета, значит, мои законные интересы не затронуты.

Любопытно получается, как штрафовать – так отказ меня касается, а как обжаловать этот отказ – так отказ, оказывается, дан не мне" - сообщил в социальной сети общественник.

Он намерен обжаловать решение суда в Верховном суде РТ, а так же написал заявления на действия полиции (ст. 149 "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них", ст. 301 "Незаконное задержание" УК РФ) в прокуратуру и следком.