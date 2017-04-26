Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе

Суд подтвердил правомерность отказа Исполнительного комитета в продлении договора аренды земельного участка под хоккейный кортом в 7-ом комплексе, об сообщает начальник правого управления Ленар Ахметзянов.

Ранее исполком города сообщал, что корт размещен на 2 земельных участках: на одном из них располагается капитальное строение, на другом – объект, выполненный из легких конструкций.

"Исполнительный комитет по первому земельному участку оформил договор аренды на 49 лет и направил его в ООО «Бахет», а по второму – предложил оформить участок по Постановлению Правительства РФ №1300 (предполагается право размещения спортивной площадки, которое исключает строительство капитальных коммерческих объектов). Однако в ООО «Бахет» не подписали договор аренды по первому участку, а по второму – не обратились с заявлением в исполнительный комитет" - сообщается в справочной информации мэрии города.

Кстати, со стороны городских властей до судебного разбирательства ООО «Бахет» было предложено предпринять действия, направленные на снятие государственной регистрации права собственности на объект – хоккейный корт. Однако ответчик отказался. В связи с этим был направлен иск в суд, который определил правомерность действий исполнительного комитета.

Стоит отметить, руководство города в очередной раз подчеркивает, что хоккейный корт будет функционировать в прежнем режиме, никакого строительства на этом земельном участке не планируется.

Напомним, что сообщения о закрытии хоккейного корта «Чайка» в 7-м появились в феврале этого года. Взволнованные родители писали в социальных сетях, что на его месте планируют постоить торговый центр. Тогда власти города поспешили опровергнуть слухи.