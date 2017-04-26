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26 апреля в 16:04
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Ведомство напомнило, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность.

26 апреля в 15:59
28 апреля челнинцы смогут задать вопросы о военном призыве
28 апреля челнинцы смогут задать вопросы о военном призыве

На вопросы граждан ответят представители военного комиссариата Республики Татарстан.

26 апреля в 14:30
Прокуратура проводит проверку скандальной видеозаписи из челнинской школы
Прокуратура проводит проверку скандальной видеозаписи из челнинской школы

На видео с записи со скрытой камеры учительница начальных классов кричит на детей во время урока.

26 апреля в 13:37
Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе
Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе

Корт будет функционировать в прежнем режиме, никакого строительства на этом земельном участке не планируется.

26 апреля в 11:11
В рейтинге свободы слова Россию обогнали африканские страны
В рейтинге свободы слова Россию обогнали африканские страны

Нас обошли такие страны, как Никарагуа (на 56 пунктов) и Намибия (на 124 пункта). Составители рейтинга отметили «продолжение усиления государственного контроля за независимыми СМИ».
26 апреля в 09:59
В апреле прожиточный минимум в Татарстане составил 6 935 рублей 99 копеек
В апреле прожиточный минимум в Татарстане составил 6 935 рублей 99 копеек

Стоимость минимального потребительского бюджета составила 14 463 рубля 90 копеек и выросла на 0,20%, рационального - 41 007 рублей 78 копеек, рост на 0,10%.
26 апреля в 09:45
В Татарстане с помощью «киберножа» будут лечить онкобольных
В Татарстане с помощью «киберножа» будут лечить онкобольных

Более 700 онкобольных в год смогут получить лечение с помощью нового метода томотерапии. Сейчас идет монтаж оборудования, которое стоит около 400 млн рублей.

26 апреля в 09:01
Сотрудники «КАМАЗа» получат три дополнительных выходных
Сотрудники «КАМАЗа» получат три дополнительных выходных

10 число мая будет не оплачиваемым выходным, так как его объявили три месяца назад. 11 и 12 мая будут оплачиваться - две трети от зарплаты.

26 апреля в 08:57
В РФ хотят исключить из ПДД знаки, запрещающие стоянку и остановку
В РФ хотят исключить из ПДД знаки, запрещающие стоянку и остановку

Автор иска считает, что применение знаков не оговорено нормативными актами, поэтому региональные власти устанавливают их по своему усмотрению, нарушая права автовладельцев.

26 апреля в 08:23
ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой
ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой

На мероприятии расскажут о целях и задачах на ближайшее время, представят игроков, новичков и тренерский штаб команды.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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27 апреля 2017г. 05:46

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в 13:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе

Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе

Суд подтвердил правомерность отказа Исполнительного комитета в продлении договора аренды земельного участка под хоккейный кортом в 7-ом комплексе, об сообщает начальник правого управления Ленар Ахметзянов.

Ранее исполком города сообщал, что корт размещен на 2 земельных участках: на одном из них располагается капитальное строение, на другом – объект, выполненный из легких конструкций.

"Исполнительный комитет по первому земельному участку оформил договор аренды на 49 лет и направил его в ООО «Бахет», а по второму – предложил оформить участок по Постановлению Правительства РФ №1300 (предполагается право размещения спортивной площадки, которое исключает строительство капитальных коммерческих объектов). Однако в ООО «Бахет» не подписали договор аренды по первому участку, а по второму – не обратились с заявлением в исполнительный комитет" - сообщается в справочной информации мэрии города.

Кстати, со стороны городских властей до судебного разбирательства ООО «Бахет» было предложено предпринять действия, направленные на снятие государственной регистрации права собственности на объект – хоккейный корт. Однако ответчик отказался. В связи с этим был направлен иск в суд, который определил правомерность действий исполнительного комитета.

Стоит отметить, руководство города в очередной раз подчеркивает, что хоккейный корт будет функционировать в прежнем режиме, никакого строительства на этом земельном участке не планируется.

Напомним, что сообщения о закрытии хоккейного корта «Чайка» в 7-м появились в феврале этого года. Взволнованные родители писали в социальных сетях, что на его месте планируют постоить торговый центр. Тогда власти города поспешили опровергнуть слухи. 

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