Суд признал Интехбанк банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал ПАО Интехбанк несостоятельным и ввёл в его отношении процедуру конкурсного производства, сообщает «БИЗНЕС Online». Конкурсное производство введено сроком на 1 год, конкурсным управляющим будет представитель Агентства по страхованию вкладов. Следующее заседание назначено на 10 апреля 2018 года.
Как сообщил суду представитель временной администрации Интехбанка, общий объём выявленного имущества банка составил 10,961 млрд рублей. Сумма обязательств банка — 25,747 млрд рублей. Таким образом, размер обязательств почти в 2,5 раза превышает размер активов.
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